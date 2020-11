O trânsito em alguns pontos da capital sofrerá alterações neste domingo (15) por conta das eleições. De acordo com a da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), serão realizadas intervenções no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul, nos cartórios eleitorais e nos principais locais de votação em todas as regionais da cidade.

Alguns pontos serão interditados, o acesso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na avenida Prudente de Morais, por exemplo, só será liberado para quem estiver trabalhando.

Agentes de Trânsito também vão monitorar o trânsito e serão implantadas reservas de área, com proibição de estacionamento para facilitar o embarque e desembarque de eleitores e estacionamento de veículos a serviço do TRE.

Transporte coletivo

Cerca de 2 milhões de eleitores vão às urnas em BH e para evitar que as pessoas enfrentem ônibus lotados, excepcionalmente neste domingo, a operação do transporte coletivo terá o início antecipado para às 5h. O número de viagens será reforçado e algumas linhas que não operam no domingo também vão funcionar para ajudar no deslocamento dos eleitores (50, 61, 65, 66, 82, 85, 104, 205, 208, 336, 338, 401, 406, 642, 826, 902, 3050, 3051, 3350, 5550, 8150, 8151, 5502C, 5503B, 83D, SC01A, SC02A, SC04B).

Os ônibus do transporte suplementar também vão circular.

Linhas do Transporte Suplementar em operação neste domingo, 15/11:

S10: 5h25 às 19h55

S11: 8h às 17h

S19: 7h às 17h

S54: 6h às 17h30

S61: 6h às 18h

S63: 5h30 às 17h30

S64: 5h às 19h

S70: 5h às 20h30

S92: 6h20 às 17h30 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 14, 2020

A BHTRANS orienta o usuário que verifique com antecedência o quadro de horários das linhas na página da empresa ou nos aplicativos SIU Mobile e BHBus +.