Devido ao espetáculo de fogos de artifício na orla da Lagoa da Pampulha, a BHTrans informou que irá realizar mudanças no trânsito e no transporte da região já a partir das 4h desta segunda-feira (30). As alterações serão mantidas até a quarta-feira (1°). O objetivo, segundo a empresa, é garantir a fluidez no trânsito e a segurança dos participantes. São esperadas cerca de 60 mil pessoas para o evento.

A BHTrans ainda sugere dar preferência ao transporte coletivo nestes dias e evitar o deslocamento na região da Pampulha das 21h do dia 31 até as 3h do dia 1°.

O acesso de pessoas com deficiência nos bloqueios de trânsito será liberado, para que elas possam participar do evento e estacionar em locais mais próximos ao show.

Nesta segunda (30), a partir das 8h, a rua lateral da praça Alberto Dalva Simão será interditada. Já às 9h, serão implantadas proibições de estacionamento na avenida Antônio Abrahão Caram, entre alameda dos Coqueiros (portaria da UFMG) e avenida Presidente Antônio Carlos, neste sentido, para estocagem das linhas de transporte metropolitanas.

Confira, abaixo, todas as mudanças que ocorrem a partir de terça (31):

Proibição de Estacionamento

A partir das 2h será implantada sinalização de proibição de estacionamento nos seguintes locais para garantir a fluidez do trânsito:

- Av. Otacílio Negrão de Lima entre Barragem e Alameda das Latânias (lado esquerdo, neste sentido);

- Av. Santa Rosa entre Alameda dos Coqueiros e Alameda das Acácias (lado direito, neste sentido), para o ponto de táxi.

- Av. Santa Rosa entre Alameda das Latânias e av. Presidente Antônio Carlos (lado direito, neste sentido).

- Av. Otacílio Negrão de Lima conforme croqui (Praça D’alva Simão).

- Av. Otacílio Negrão de Lima - Praça do Iate: (proibido parar e estacionar);

- Av. Otacílio Negrão de Lima entre Av. Chaffir Ferreira e av. Dom Orione;

- Av. Antônio Abrahão Caram entre portaria da UFMG e av. Antônio Carlos;

- Av. Otacílio Negrão de Lima – em frente ao Parque Guanabara e Clube da Caixa;

- R. Calábria entre av. Cremona e rua Versília (nos dois lados da via);

- R. Calábria entre rua Versília e av. Fleming (nos dois lados da via);

- R. Rovigo entre av. Cremona e rua Siena (nos dois lados da via);

- R. Siena entre ruas Rovigo e Calábria (nos dois lados da via);

- Av. Dom Orione entre av. Otacílio Negrão de Lima e rua Exp. Bem-vindo Belém de Lima (nos dois lados da via);

- R. Expedicionário Paulo de Oliveira entre av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima e av. Celso Racioppi, (nos dois lados da via);

- Alameda do Ipê Amarelo entre alameda das Acácias e alameda dos Flamboyants (neste sentido);

- Alameda do Ipê Branco entre alameda dos Flamboyants e alameda das Acácias (neste sentido);

- Alameda das Acácias entre alameda do Ipê Branco e av. Santa Rosa (neste sentido).

- Av. Chafir Ferreira em toda a sua extensão;

- Alameda dos Flamboyants entre av. Otacílio Negrão de Lima e Alameda das Cariotas.

- Alameda das Cariotas entre Alameda dos Flamboyants e av. Chafir Ferreira.

Interdição de vias

SETOR I – PRAÇA D’ALVA SIMÃO:

A partir das 7h

- Alameda dos Coqueiros com Alameda do Ipê Amarelo e av. Santa Rosa.

- Alameda das Princesas com Alameda do Ipê Amarelo.

- Alameda dos Coqueiros com Alameda do Ipê Amarelo.

- Av. Otacílio Negrão de Lima com Barragem.

- Av. Santa Rosa com Alameda das Acácias (nos dois sentidos).

- Av. Otacílio Negrão de Lima com Alameda das Latânias.

- Alameda dos Otis com av. Santa Rosa.



A partir das 14h

- Alameda do Ipê Amarelo com Alameda dos Flamboyants.

- Av. Otacílio Negrão de lima com av. Chaffir Ferreira.

- Alameda dos Flamboyants com Alameda do Ipê Branco e Alameda das Cariotas.

- Av. das Palmeiras com Alameda do Ipê Amarelo.

SETOR II – IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

A partir das 14h

- Av. Otacílio N. de Lima com av. Dom Orione.

- Av. Otacílio N. de Lima com av. Cremona.

- Av. Cremona com rua Rovigo.

- Av. Cremona com rua Cabrália.

- R. Exp. Celso Racioppi com rua Exp. José Assunção dos Anjos.

- R. Celso Racioppi com rua Calábria.

- R. Versília com rua Calábria.

- Av. Exp. Benvindo Belém de Lima com rua Exp. Mário Alves de Oliveira.

SETOR Ill – VERTEDOURO

- Rua Margarida com av. Otacílio Negrão de Lima.

- Rua Ministro Guilhermino com av. Otacílio Negrão de Lima.

DESVIOS

Em função das interdições e implantação de mão única direcional em algumas vias da Pampulha, serão criados os seguintes desvios:

Barragem Pampulha / Igreja São Francisco de Assis:

..., Av. Presidente Antônio Carlos, av. Antônio Abrahão Caram, av. Cel. Oscar Paschoal, av. Otacílio Negrão de Lima, av. Dom Orione.

Igreja São Francisco de Assis / Barragem da Pampulha:

..., Av. Cremona, Rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Dom Orione, av. Otacílio Negrão de Lima, av. Cel. Oscar Paschoal, av. Antônio Abrahão Caram, av. Presidente Antônio Carlos, ...

Mineirão / Zoológico:

..., Av. Otacílio Negrão de Lima, av. Dom Orione, rua. Exp. Paulo de Oliveira (rotatória), rua Calábria, av. Cremona, ...

Zoológico / Mineirão:

..., Av. Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Dom Orione, av. Otacílio Negrão de Lima, ...

ALTERAÇÃO NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Para garantir a fluidez no trânsito na região, a Gerência de Planejamento Operacional da BHTrans atuará das 12h do dia 31/12/19 às 3h de 1/1/2020, monitorando as principais vias da região e efetuando as alterações na sinalização semafórica que se fizerem necessárias.

Os principais locais a serem monitorados são os seguintes:

- Av. Presidente Antônio Carlos com av. Santa Rosa.

- Av. Presidente Antônio Carlos com av. Antônio Abrahão Caram.

- Av. Antônio Abrahão Caram com av. Cel. Oscar Paschoal.

- Av. Carlos Luz com av. Alfredo Camarate.

- Av. Carlos Luz com rua Conceição do Mato Dentro.

- Av. Carlos Luz com Usiminas.

- Av. Cel. Oscar Paschoal com av. Antônio Abrahão Caram.

- Av. Fleming com rua Estanislau Fernandes.

- Av. Alfredo Camarate com av. Otacílio Negrão de Lima (colocar em flash das 14h do dia 31/12/2019 às 03h do dia 01/01/2020).

- Av. Antônio Abrahão Caram com UFMG (colocar em flash das 19h do dia 31/12/2019 às 03h do dia 01/01/2020).

Pontos de Táxi

Serão criados dois pontos de táxi para atender à demanda de passageiros para o evento:

- um ponto na av. Alfredo Camarate, entre os números 279 e 121;

- um ponto na av. Santa Rosa, entre as alamedas dos Coqueiros e das Acácias (lado direito, neste sentido).

Transporte coletivo

Devido à implantação do desvio na orla da Lagoa da Pampulha, será necessária a realização de medidas específicas para o transporte coletivo na região a partir das 7h do dia 31 até o término do evento, visando minimizar o impacto para os usuários da região. As estações de transferência Mineirão e Santa Rosa vão operar para atender a demanda de passageiros na saída do evento.

Como chegar ao local do Evento: Para acessar o local do evento os usuários poderão fazer uso de qualquer linha de ônibus que tenha seu itinerário pelas avenidas Presidente Antônio Carlos e Presidente Carlos Luz (Catalão). O desembarque deverá ser feito nas proximidades da av. Santa Rosa e av. Cel. Oscar Paschoal.

Relação das linhas (MOVE) que passam na av. Antônio Carlos com ponto próximo à av. Santa Rosa: 50, 51, 52, 63, 64, 5250, 5550 e 6350.

As seguintes linhas passam na av. Antônio Carlos, sentido Bairro/Centro, originários da região de Venda Nova, com pontos próximos a Av. Santa Rosa: 63, 64 e 6350.

As linhas que passam na av. Antônio Carlos, que atendem a Igreja São Francisco (Pampulha) são: 64 e 5106.

As linhas 52, 63, 5250, 5550 e 6350 não seguem até a área central, mas atendem aos corredores.

Pontos de ônibus/estações na área central das principais linhas para a região da Pampulha:

5401 – São Luiz /Dom Cabral

- Av. Santos Dumont (Estação Rio de Janeiro).

- Av. Paraná (Estação Carijós)

64 – Estação Venda Nova/Santo Agostinho via Carlos Luz

- Av. Bias Fortes entre ruas Mato Grosso e Goitacazes

- Av. Augusto de Lima entre ruas Espírito Santo e Bahia

- Av. Álvares Cabral entre ruas Guajajaras e Espírito Santo

5106 – Bandeirantes/Savassi

Av. Santos Dumont (Estação Rio de Janeiro).

Av. Paraná (Estação Carijós).

Alteração de itinerários

As seguintes linhas terão alteração de itinerário: S54, 5106 e 5401

Desvio das Linhas:

S54:

..., Av. Otacílio Negrão de Lima, av. Dom Orione, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Fleming, ...

..., Av. Fleming, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Dom Orione, av. Otacílio Negrão de Lima, ...

5106

Sentido Bairro: ..., Av. Otacílio Negrão de Lima, av. Dom Orione, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Fleming, rua Calábria, av. Cremona, av. Torino, rua Pisa, rua Palermo, ...

Sentido Centro: ..., rua Palermo, rua Pisa, av. Torino, av. Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, av. Fleming, rua Exp. Paulo de Oliveira, av. Dom Orione, av. Otacílio Negrão de Lima, ...

5401

Sentido Centro: ...Av. Chaffir Ferreira, av. Otacílio Negrão de Lima, av. Chaffir Ferreira, av. das Palmeiras (esq.), av. Cel. José Dias Bicalho, av. Presidente Antônio Carlos, trincheira do viaduto José de Alencar, av. Presidente Antônio Carlos (pista mista), av. Santa Rosa ...

Sentido Bairro: ...Alameda das Acácias, av. Cel. Dias Bicalho, av. das Palmeiras (Direita), av. Chaffir Ferreira (PC) ...

Reforço em Quadro de Horários

As seguintes linhas terão reforços em horários de viagens: 51, 5106, 5250, 5401 e 63. Já a linha 6350 - Estação Vilarinho/Estação Barreiro via Anel Rodoviário – receberá reforços em viagens partindo da Estação Barreiro (ida para o evento) e em viagens na volta, após o evento, partindo da Estação Pampulha.

Outras linhas alimentadoras da Estação Pampulha também terão reforço de horários de viagens. São elas: 510, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 643, 644, 645, 712, 717, 718, 719