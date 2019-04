Neste domingo (21), a 3ª edição da Volta da Contorno provocará alterações em diversos bairros da cidade que são circundados pela avenida. A concentração dos participantes está marcada para a praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, seguindo no sentido horário da avenida, por toda a extensão. O público estimado é de 3 mil pessoas.

A operação especial de trânsito será realizada entre 6h e 12h, mas o evento começa às 7h30. O tráfego estará orientado pelos agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal) e faixas sinalizarão as regiões. Não haverá desvios, uma vez que os fechamentos serão intermitentes (veja abaixo).

Confira as medidas operacionais:

Dia 20, sábado

A partir das 4h

- Reserva de área rua Domingos Vieira, entre avenida do Contorno e rua Manaus, em ambos os sentidos, para montagem das estruturas;

- Reserva de área rua Manaus, entre avenida do Contorno e rua Domingos Vieira (lado direito, neste sentido) para melhoria na fluidez do trânsito na hora da largada da prova.

A partir das 14h

- Interdição da rua Domingos Vieira, entre avenida do Contorno e rua Manaus, em ambos os sentidos, para montagem das estruturas;

Dia 21, domingo

A partir de 6h30

- Implantação de sinalização de fechamento nas interseções da avenida do Contorno. Os cruzamentos paulatinamente deverão ser interrompidos até a passagem do último atleta. Equipe vai acompanhando para retirada da sinalização de fechamento.

Interdições intermitentes

- avenida do Contorno com rua Alagoas;

- avenida do Contorno com rua da Bahia;

- avenida do Contorno com rua Joaquim Murtinho;

- avenida do Contorno com avenida Prudente de Morais;

- avenida do Contorno com rua Santa Catarina;

- avenida do Contorno com avenida Olegário Maciel;

- avenida do Contorno com rua André Cavalcante;

- avenida do Contorno com rua Almirante Alexandrino e rua Juiz de Fora;

- avenida do Contorno com avenida Amazonas;

- avenida do Contorno com rua Cuiabá e rua Uberaba;

- avenida do Contorno com rua Alvarenga Peixoto e rua Turquesa;

- avenida do Contorno com rua Platina;

- avenida do Contorno com rua dos Timbiras;

- avenida do Contorno com rua dos Guajajaras;

- avenida do Contorno com Praça Clemente de Faria;

- avenida do Contorno com avenida Augusto de Lima;

- avenida do Contorno com avenida Presidente Juscelino Kubitscheck;

- avenida do Contorno com rua Uberaba;

- avenida do Contorno com rua Paracatu;

- avenida do Contorno com Viaduto Leste / Oeste;

- avenida do Contorno com rua Mato Grosso;

- avenida do Contorno com rua Rio Grande do Sul;

- avenida do Contorno com rua dos Caetés;

- avenida do Contorno com rua Paulo de Frontin;

- avenida do Contorno com rua Curitiba;

- avenida do Contorno com Viaduto Leste;

- avenida do Contorno com rua Espírito Santo;

- avenida do Contorno com avenida dos Andradas (Praça da Estação);

- avenida do Contorno com rua Sapucaí;

- avenida do Contorno com rua Itajubá;

- avenida do Contorno com rua Floresta;

- avenida do Contorno com avenida Assis Chateaubriand;

- avenida do Contorno com rua Aquiles Lobo e rua Hermilio Alves;

- avenida do Contorno com rua Mucuri (abertura do canteiro central);

- avenida do Contorno com avenida dos Andradas (Região Hospitalar);

- avenida do Contorno com rua Maranhão;

- avenida do Contorno com rua Grão Pará;

- avenida do Contorno com rua Manaus;

- avenida do Contorno com rua Ponta Porã;

- avenida do Contorno com rua Niquelina e rua Domingos Vieira;

- avenida do Contorno com rua Álvares Maciel;

- avenida do Contorno com rua Tenente Garro;

- avenida do Contorno com rua Juiz da Costa Val;

- avenida do Contorno com avenida Carandaí;

- avenida do Contorno com avenida Francisco Sales;

- avenida do Contorno com avenida Getúlio Vargas;

- avenida do Contorno com rua Bernardo Guimarães;

- avenida do Contorno com rua Professor Estevão Pinto;

- avenida do Contorno com rua Santa Rita Durão e rua Monte Alegre;

- avenida do Contorno com avenida Afonso Pena;

- avenida do Contorno com Praça Milton Campos;

- avenida do Contorno com rua Antero da Silveira e rua Antônio de Albuquerque;

- avenida do Contorno com rua Professor Morais;

- avenida do Contorno com avenida Nossa Senhora do Carmo;

- avenida do Contorno com avenida Cristóvão Colombo;

- avenida do Contorno com rua Lavras;

- avenida do Contorno com rua Viçosa.

Transporte Coletivo

O ponto de coleta da linha SC03A (Hospital Felício Rocho/Hospital Militar A) será desativado neste dia, sendo transferido para o ponto de embarque e desembarque da avenida Brasil, nº 252.