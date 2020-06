O trânsito no viaduto sobre a Via 710, entre os bairros União e Fernão Dias, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi liberado nesta terça-feira (30).

Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), no trecho até a avenida José Cândido da Silveira, os trabalhos já estão concluídos e a previsão é que as alças de acesso à Cristiano Machado fiquem prontas até novembro deste ano.

Ao todo, a via, que vai ligar a avenida dos Andradas, na região Leste da cidade, à avenida Cristiano Machado, na região Nordeste, tem aproximadamente 5 km de extensão. O valor do empreendimento é de R$ 120 milhões, com recursos do PAC. A Prefeitura investe R$ 160 milhões em desapropriações e a previsão de término de todos os trabalhos é para o final do ano.