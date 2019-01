Para quem tiver que ir ao Centro de Belo Horizonte de carro, na manhã desta quarta-feira (2), o ideal é evitar o entorno da Rodoviária. Há trânsito intenso em várias ruas e avenidas que dão acesso ao terminal por causa do grande número de passageiros que voltam à cidade no primeiro dia útil do ano.

As vias mais congestionadas são a avenida do Contorno e as ruas dos Guaranis e dos Caetés. O congestionamento provoca reflexo no viaduto Sarah Kubitschek, que faz a ligação entre o bairro Lagoinha e o centro da capital mineira, e na avenida Afonso Pena, entre a praça Rio Branco e a Praça 7.

Agentes da BHTrans atuam na sinalização de desvio de trânsito e organizam a entrada de carros e ônibus na Rodoviária.