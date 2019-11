O trânsito é intenso no entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro da capital, na tarde desta sexta-feira (15). De acordo com a BHTrans, motoristas devem ter paciência ao passar na região, por conta das saídas e chegadas dos ônibus por conta do feriado prolongado da Proclamação da República.



Na área de embarque e desembarque da rodoviária, a movimentação de pessoas também é intensa. Conforme a administração, desde a tarde de sexta-feira que há grande movimentação de passageiros. A expectativa é de que mais de 180 mil passageiros passem pela rodoviária até a próxima segunda-feira (18).



Estima-se que sejam realizadas mais de 4 mil partidas e mais de 3.900 chegadas e a previsão é que cerca de 96 mil passageiros deixem a capital mineira no feriado.

Os destinos mais procurados são São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campinas, em São Paulo; Rio de Janeiro e a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro; Guarapari, Anchieta, Conceição da Barra e Vitória, no Espírito Santo e Brasília.

Em Minas Gerais, os destinos mais procurados são Governador Valadares, Teófilo Otoni, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, Patos de Minas, Montes Claros, Ouro Preto, São João Del-Rei e Diamantina.

Para organizar o fluxo de veículos na chegada e saída da rodoviária, a BHTrans fez intervenções na região central até segunda-feira (18).

Acidentes

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro, deixou a BR-381 totalmente interditada no km 362, em João Monlevade, na Região Central de Minas. A ocorrência foi na manhã desta sexta-feira, no entanto, a pista foi liberada nos dois sentidos de tráfego, às 11h. Três pessoas sofreram lesões.

Na avenida Tito Fulgêncio, no bairro Vila São Paulo, em Contagem, na Grande BH, um carro papotou. O acidente aconteceu às 7h desta sexta-feira. A motorista, que não teve a idade divulgada, teve uma fratura no braço. O trânsito está liberado no local.

