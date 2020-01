A obra na avenida Teresa Cristina, onde uma cratera se abriu após a tempestade da noite dessa terça-feira (28), foi finalizada e o trânsito na alça que dá acesso à avenida Amazonas foi liberado, de acordo com a BHTrans. Os outros trechos da avenida afetados pelas chuvas de janeiro, na região do Betânia, permanecem em processo de recuperação, segundo a prefeitura.

✅✅ VIA LIBERADA ✅✅

16h53 A Tereza Cristina foi liberada na altura do Viaduto da Av. Amazonas, no sentido bairro/centro, onde uma cratera foi aberta após as chuvas. pic.twitter.com/FVLRt2CTOD