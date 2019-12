O trânsito na BR-381, na altura de Nova Era, na região Central de Minas Gerais, foi totalmente liberado, por volta das 19h deste domingo (22), após cerca de 32 horas de interdição, por causa de um acidente entre um caminhão-taque, carregado com álcool combustível, e uma carreta que vinha no sentido contrário. O choque entre os veículos provocou uma grande explosão, as chamas se espalharam pela pista, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. Uma pessoa morreu carbonizada.

A liberação total estava prevista para início desta tarde, mas foi adiada por causa da ocorrência de novo foco de incêndio, durante a manobra de destombamento do último veículo.

O acidente aconteceu por volta das 11h da manhã de sábado. Após o combate às chamas, a Polícia Rodoviária Federal adotou o esquema "Pare-Siga" para liberar a passagem de veículos no local. O congestionamento no sentido Governador Valadares chegou a dez quilômetros.

Neste domingo, a pista precisou ser bloqueada nos dois sentidos várias vezes para os trabalhos de remoção dos veículos e limpeza da via pelos bombeiros.



Por causa do fogo intenso e do risco de novas explosões, o trânsito foi interrompido totalmente por volta das 11h da manhã de sábado.

Neste domingo, entre 12h e 13h, a pista foi novamente fechada, nos dois sentidos, para isolamento da área de segurança no trabalho de transbordo do combustível. O congestionamento no sentido Governador Valadares chegou a 10 quilômetros.

Os bombeiros também trabalharam durante toda manhã e parte da tarde na limpeza da via.

Nesta noite, a PRF trabalha no esquema "Pare-Siga". Não há previsão de liberação total da pista.