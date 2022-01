O tráfego de veículos na BR-381, altura do km 321, próximo a Nova Era, interditado desde o dia 14 de janeiro após deslizamentos de terra provocar a quebra do asfalto, segue sem previsão de liberação.

Um desvio estava sendo preparado pelo governo de Minas, mas o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), responsável pela estrada, informou que houve uma nova movimentação do talude e agora não há previsão de alternativa para o motorista.

O Estado tem nesta quarta-feira (26), 102 pontos de interdição nas estradas. O balanço atualizado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra todos os pontos que foram bloqueados parcial ou integralmente em decorrência das chuvas.

No total, são 16 pontos em que a via está totalmente interditada - um a menos que nessa terça-feira (25). Por outro lado, 86 pontos estão com retenção parcial - um a mais que o último reigstro.

#AlertaDNIT: atenção MG. O DNIT informa aos usuários da BR-262/MG que o km 96 ficará totalmente interditado, próximo a região de Abre Campo, a partir desta segunda-feira (24) às 12h. As equipes já sinalizaram o local e orientam que os usuários utilizem a rota alternativa. ⤵️ pic.twitter.com/Nvbxpk0WhR — DNIT (@DNIToficial) January 23, 2022

Um dos destaques fica por conta da BR-262 em Abre Campo, na Zona da Mata. O local está totalmente interditado desde segunda-feira (24), e não tem previsão de liberação. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estão no local para orientação de morotistas e indicação de rotas alternativas.

A orientação do Dnit é que motoristas procurem rotas alternativas para passar pelas regiões afetadas, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

