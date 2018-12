Quem passa pela orla da Lagoa da Pampulha deve redobrar a atenção por causa da operação especial de trânsito e transporte para o 29º Réveillon da TV Alterosa. As alterações começam a valer a partir das 4h de domingo (30) e vão até às 9h de terça-feira (1º).

As intervenções, segundo a empresa, vão garantir a fluidez do trânsito na região do show de fogos, que deve atrair um público de 60 mil pessoas.

De acordo com a BHTrans, o acesso de pessoas com deficiência nos bloqueios de trânsito será permitido para estacionamento em locais mais próximos ao show, conforme previsto na Lei nº 10.098, de 23 de março de 1994.

Todos os desvios serão sinalizados com faixas de tecido com orientações sobre desvios, informações sobre locais de estacionamento, serviços de táxi e transporte coletivo. Agentes de trânsito também vão operar o trânsito no local.

Dia 30/12

- Às 8h será interditada a rua lateral da praça Alberto Dalva Simão.

- Às 9h serão implantadas proibições de estacionamento/reserva de área na avenida Antônio Abrahão Caram, entre alameda dos Coqueiros (portaria da UFMG) e avenida Antônio Carlos, neste sentido, para estocagem das linhas de transporte metropolitanas.

Dia 31/12

Proibição de Estacionamento

A partir das 2h será implantada sinalização de proibição de estacionamento nos seguintes locais para garantir a fluidez do trânsito:

- Avenida Otacílio Negrão de Lima entre Barragem e Alameda das Latânias (lado esquerdo, neste sentido)

- Avenida Santa Rosa entre Alameda dos Coqueiros e Alameda das Acácias (lado direito, neste sentido), para o ponto de táxi

- Avenida Santa Rosa entre Alameda das Latânias e avenida Antônio Carlos (lado direito, neste sentido)

- Avenida Otacílio Negrão de Lima conforme croqui (Praça Dalva Simão)

- Avenida Otacílio Negrão de Lima - Praça do Iate

- Avenida Otacílio Negrão de Lima entre avenida Chaffir Ferreira e avenida Dom

- Avenida Antônio Abrahão Caram entre portaria da UFMG e avenida Antônio Carlos

- Avenida Otacílio Negrão de Lima – em frente ao Parque Guanabara e Parque das Mangueiras, Clube da Caixa

- Rua Calábria entre avenida Cremona e rua Versília (nos dois lados da via)

- Rua Calábria entre rua Versília e avenida Fleming (nos dois lados da via)

- Rua Rovigo entre avenida Cremona e rua Siena (nos dois lados da via)

- Rua Siena entre rua Rovigo e rua Calábria (nos dois lados da via)

- Avenida Dom Orione entre avenida Otacílio Negrão de Lima e rua Exp. Benvindo Belém de Lima (nos dois lados da via)

- Rua Expedicionário Paulo de Oliveira entre avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima e avenida Celso Racioppi, (nos dois lados da via)

- Alameda do Ipê Amarelo entre Alameda das Acácias e Alameda dos Flamboyants (neste sentido)

- Alameda do Ipê Branco entre Alameda dos Flamboyants e Alameda das Acácias (neste sentido)

- Alameda das Acácias entre Alameda do Ipê Branco e avenida Santa Rosa (neste sentido)

- Avenida Chaffir Ferreira em toda a sua extensão

- Alameda dos Flamboyants entre avenida Otacílio Negrão de Lima e Alameda das Acariotas

- Alameda das Acariotas entre Alameda dos Flamboyants e avenida Chaffir Ferreira

Interdição de ruas

As interdições serão necessárias para montagem das estruturas do evento, das grades para isolamento das áreas de concentração do público e área de segurança do local da queima de fogos.

Setor I – Praça Dalva Simão

A partir das 7h

- Alameda dos Coqueiros com Alameda do Ipê Amarelo e avenida Santa Rosa

- Alameda das Princesas com Alameda do Ipê Amarelo

- Alameda dos Coqueiros com Alameda do Ipê amarelo

- Avenida Otacílio Negrão de Lima com Barragem

- Avenida Santa Rosa com Alameda das Acácias (nos dois sentidos)

- Avenida Otacílio Negrão de Lima com Alameda das Latânias

- Alameda dos Otis com Avenida Santa Rosa

A partir das 14h

- Alameda do Ipê Amarelo com Alameda dos Flamboyants

- Avenida Otacílio Negrão de lima com avenida Chaffir Ferreira

- Alameda dos Flamboyants com Alameda do Ipê Branco e Alameda das Cariotas

- Avenida das Palmeiras com Alameda do Ipê Amarelo

Setor II – Igreja São Francisco de Assis

A partir das 14h

- Avenida Otacílio Negrão de Lima com avenida Dom Orione

- Avenida Otacílio Negrão de Lima com avenida Cremona

- Avenida Cremona com rua Rovigo

- Rua Exp. Celso Racioppi com rua Exp. José Assunção dos Anjos

- Rua Celso Racioppi com rua Calábria

- Rua Versília com rua Calábria

- Avenida Exp. Benvindo Belém de Lima com rua Exp. Mário Alves de Oliveira

Setor III - Vertedouro

- Rua Margarida com Otacílio Negrão de Lima

- Rua Ministro Guilhermino com Otacílio Negrão de Lima

Desvios

Em função das interdições e implantação de mão única direcional em algumas vias da Pampulha, serão criados os seguintes desvios:

Barragem Pampulha / Igreja São Francisco de Assis: ..., Avenida presidente Antônio Carlos, avenida Antônio Abrahão Caram, avenida Cel. Oscar Paschoal, avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, ...

Igreja São Francisco de Assis / Barragem da Pampulha: ..., Avenida Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Cel. Oscar Paschoal, avenida Antônio Abrahão Caram, avenida Antônio Carlos, ...

Mineirão / Zoológico: ..., Avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, rua Exp. Paulo de Oliveira (rotatória), rua Calábria, avenida Cremona, ...

Zoológico / Mineirão: ..., Avenida Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Otacílio Negrão de Lima, ...

Pontos de Táxi

Serão criados dois pontos de táxi para atender a demanda de passageiros para o evento:

- um ponto na avenida Alfredo Camaratti, entre os números 279 e 121

- um ponto na avenida Santa Rosa, entre as alamedas dos Coqueiros e das Acácias (lado direito, neste sentido).

Transporte Coletivo

Como chegar ao local do evento

Para acessar o local do evento, os usuários poderão fazer uso de qualquer linha de ônibus que tenha seu itinerário pela avenidas Antônio Carlos e Carlos Luz (Catalão). O desembarque deverá ser feito nas proximidades da avenida Santa Rosa e avenida Cel. Oscar Paschoal.

- Linhas (MOVE) que passam na avenida Antônio Carlos com ponto próximo à avenida Santa Rosa: 50, 51, 52, 63, 64, 5250, 5550 e 6350.

- Linhas que passam na avenida Antônio Carlos, sentido Bairro/Centro, originárias da região de Venda Nova, com pontos próximos a avenida Santa Rosa: 63, 64 e 6350.

- Linhas que passam na avenida Antônio Carlos, que atendem a Igreja São Francisco (Pampulha): 64 e 5106. As linhas 52, 63, 5250, 5550, 6350 não seguem até a área central, mas atendem aos corredores.

Pontos de ônibus/estações na área central das principais linhas

5401 – São Luiz /Dom Cabral

- Avenida Santos Dumont (Estação Rio de Janeiro).

- Avenida Paraná (Estação Carijós)

64 – Estação Venda Nova/Santo Agostinho via Carlos Luz

- Avenida Bias Fortes entre ruas Mato Grosso e Goitacazes

- Avenida Augusto de Lima entre ruas Espírito Santo e Bahia

- Avenida Álvares Cabral entre ruas Guajajaras e Espírito Santo

5106 – Bandeirantes/Savassi

- Avenida Santos Dumont (Estação Rio de Janeiro).

- Avenida Paraná (Estação Carijós).

As seguintes linhas terão alteração de itinerário: S51, 5106, 5401 e 64.

Desvio das Linhas

S51 - ..., Avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Fleming, ...

..., Avenida Fleming, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Otacílio Negrão de Lima, ...

5106 - Sentido Bairro: ..., Avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Fleming, rua Calábria, avenida Cremona, avenida Torino, rua Pisa, rua Palermo, ...

Sentido Centro: ..., Rua Palermo, rua Pisa, avenida Torino, avenida Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, avenida Fleming, rua Exp. Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Otacílio Negrão de Lima,

5401 - Sentido Centro: ..., Avenida Chaffir Ferreira, avenida das Palmeiras, Alameda do Ipê Branco, Alameda das Princesas, avenida Cel. José Dias Bicalho, avenida Antônio Carlos, viaduto José de Alencar, avenida Antônio Carlos (pista mista), avenida Santa Rosa ...

Outras informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento Telefônico da Prefeitura, pelo 156, ou na página da BHTrans.