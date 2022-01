O trânsito na BR-381, na ponte sobre o Rio Paraopeba, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, foi restabelecido na tarde desta segunda-feira (10). Devido às fortes chuvas e o aumento do nível do rio no fim de semana, o tráfego foi totalmente interrompido por volta das três da tarde desse domingo (9).

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, afirmou que os dois sentidos da pista, na altura do km 506 estão liberados. No sentido Belo Horizonte, uma faixa foi liberada com velocidade média permitida de 40km/h. Já no sentido São Paulo, a pista está totalmente livre. A liberação, de acordo com a empresa, só foi possível após avaliação técnica.

De acordo com a empresa, equipes da Polícia Rodoviária Federal seguem monitorando o local, para garantir a segurança dos usuários.

Após avaliações do corpo técnico especializado em obras de artes especiais e a redução do nível do rio Paraopeba, a @Arteris_AFD comunica o restabelecimento do tráfego em ambos os sentidos no km 506, em São Joaquim das Bicas.



Confira pontos de interdição: https://t.co/LzRzq5Pm8e pic.twitter.com/4bAZcHRGBx — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) January 10, 2022

