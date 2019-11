Com intenso tráfego de passageiros no embarque e desembarque do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no hipercentro, de Belo Horizonte, o trânsito da região segue intenso no final da manhã desta sexta-feira (15).

Conforme a BHTrans, no entanto, não há grande retenção de veículos. No Complexo da Lagoinha, região Noroeste da capital, o fluxo está normal. Apesar da pista escorregadia e do trânsito lento por causa das chuvas que caem na Região Metropolitana, a Polícia Militar Rodoviária não registrou congestionamentos nas rodovias de acesso a capital.

Acidentes

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro, deixou a BR-381 totalmente interditada no km 362, em João Monlevade, na Região Central de Minas. A ocorrência foi na manhã desta sexta-feira, no entanto, a pista foi liberada nos dois sentidos de tráfego, às 11h. Três pessoas sofreram lesões.

Na avenida Tito Fulgêncio, no bairro Vila São Paulo, em Contagem, na Grande BH, um carro papotou. O acidente aconteceu às 7h desta sexta-feira. A motorista, que não teve a idade divulgada, teve uma fratura no braço. O trânsito está liberado no local.

