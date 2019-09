Manifestantes fecharam o Anel Rodoviário, nos dois sentidos, na noite desta terça-feira (3). O trânsito foi interrompido na altura do km 540, próximo ao bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. Às 19h43, a Polícia Militar Rodoviária anunciou, pelo Twitter, que havia liberado o trânsito na pista.

Segundo informações não oficiais, os manifestantes, que seriam moradores de casas próximas à rodovia, chegaram a colocar fogo na pista para bloquear o trânsito na via. O protesto seria para chamar a atenção para a segurança no local, onde houve um acidente, no dia anterior. No caso, um caminhão teria batido em outros veículos.

ANR km 540, pistas liberadas — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) September 3, 2019