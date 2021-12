Três centros de saúde de Belo Horizonte começam a funcionar com horário ampliado a partir deste fim de semana. A medida tomada pela prefeitura visa desafogar as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), que têm registrado aumento da demanda nos últimos dias, principalmente para doenças respiratórias.

Neste sábado (1º), os Centros de Saúde Santa Terezinha, na Pampulha, e Jardim Europa, em Venda Nova, começam a receber os pacientes durante os horários estendidos. Já no domingo (2), Centro de Saúde Floramar, na região Norte, também funcionará com o novo horário. Neste fim de semana, excepcionalmente, as três unidades irão funcionar das 7h às 19h. Depois, as atividades vão se encerrar às 22h.

Não haverá aplicação de vacina contra a Covid-19 nas unidades com horário ampliado. O atendimento será preferencialmente a moradores com sintomas respiratórios leves e moderados, como tosse, coriza, febre, dor no corpo e mal-estar geral.

Os atendimentos pediátricos nos postos com horário ampliado serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Após esse horário e nos fins de semana e feriados, os atendimentos pediátricos serão realizados nas UPAs, que permanecem atendendo funcionando normalmente, todos os dias, 24 horas.

A orientação é que essas unidades sejam procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.

Ao longo da próxima semana, à medida que as equipes forem sendo compostas, os seis Centros de Saúde das regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste e Oeste também irão funcionar com horário estendido.

Confira os endereços e horários de funcionamento:

Sábado (1º) - Atendimento das 7h às 19h

Centro de Saúde Santa Terezinha (Pampulha): rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Centro de Saúde Jardim Europa (Venda Nova): rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Domingo (2) - Atendimento das 7h às 19h

Centros de Saúde Santa Terezinha, Jardim Europa e Floramar (Norte): avenida Saramenha, 3, Guarani

