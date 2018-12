Três irmãos com idade entre 10 e 14 anos morreram após o pai se envolver em um acidente na MG-188, em Paracatu, Noroeste de Minas Gerais, na manhã dessa sexta-feira (21). O homem, de 40 anos, havia buscado as crianças na casa da mãe, em uma cidade vizinha, para passar o Natal com ele, mas o passeio terminou em tragédia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Paracatu, a família estava em um Fox. O pai perdeu o controle da direção do carro, que derrapou na pista e acabou rodando. Durante a manobra, o veículo acabou batendo com um caminhão carregado de gás de cozinha, nas imediações do km 153.

Com o impacto, as três crianças foram arremessadas a mais de dez metros de distância do local do acidente. O homem também foi jogado para fora do carro. O caminhão acabou batendo contra um barranco.

Segundo a corporação, as três crianças, uma menina de 10, e outros dois meninos de 13 e 14 anos, morreram na rodovia. O pai foi resgatado em estado grave com traumatismo craniano para o Hospital Municipal de Paracatu, onde ficou sob observação na Unidade de Terapia e Tratamento Intensivo (UTI).

O motorista do caminhão foi socorrido com uma fratura em uma das pernas e também encaminhado ao centro de saúde. Um passageiro do veículo de carga também foi levado ao hospital, mas teve apenas ferimentos leves.

O Hoje em Dia procurou a unidade nesta manhã, e uma funcionária informou que o motorista e passageiro do caminhão já receberam alta. O estado de saúde do pai das crianças, no entanto, não foi atualizado.