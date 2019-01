Três dos seis ganhadores mineiros da Mega da Virada já estão com o prêmio em mãos. O valor, que chega a quase R$ 6 milhões para cada uma das 52 apostas vencedoras, foi retirado por apostadores em lotéricas de Belo Horizonte, além de Alfenas e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas.

Ainda faltam outros três ganhadores mineiros resgatarem seus prêmios. O prêmio retirado em BH veio da aposta na lotérica que fica na Pampulha, faltando, assim, o apostador do Barreiro resgatar seus milhões. Entre as cidades do interior, ainda faltam os vencedores de Divinópolis e Martinho Campos, ambos na região Centro-Oeste.

As informações foram atualizadas pela Caixa Econômica Federal e, além dos apostadores mineiros, nove prêmios de apostas individuais em outros estados também foram retirados. Entre os ganhadores de cotas de bolões, 62 já têm o prêmio em mãos, mas nenhuma foi realizada em Minas.

A bolada, de R$ 302.536.382,66, é um dos maiores prêmios já pagos por uma loteria na história do Brasil. O prêmio foi dividido entre 52 apostas e cada uma tem direito a R$ 5.818.007,36 cada, sendo que algumas foram feitas no formato de bolão.