A Polícia Militar vai utilizar três drones durante o policiamento no tradicional show de fogos realizado na orla da Lagoa da Pampulha durante o Réveillon. A operação dos equipamentos será feita pelo Comando de Aviação da PMMG (Comave) em apoio a um trabalho já feito por militares e viaturas policiais.

Um dos drones possui um zoom potente, capaz de localizar indivíduos suspeitos e transmitir para o celular dos militares, em tempo real, as imagens captadas. Outro equipamento terá lanterna e alto-falante para transmitir informações para as pessoas e indicar a localização de indivíduos suspeitos às equipes em solo. O terceiro drone contará com sistema de lançamento de carga e será usado para disponibilizar boias, caso seja necessário socorrer algum banhista.

De acordo com a Polícia Militar, o Comave possui atualmente seis drones em condições de emprego na capital e no interior. Há ainda uma expectativa para a compra de outros 11 drones, que serão destinados ao Comando de Policiamento da Capital (CPC), três unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e o próprio Comave. Os recursos para a aquisição dos equipamentos virão de uma emenda parlamentar já aprovada.