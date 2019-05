Três engenheiros responsáveis pela barragem da Mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro deste ano, serão ouvidos na manhã desta quinta-feira (30) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Barragem de Brumadinho, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Dois dos profissionais convocados eram funcionários da Vale – um gerente executivo operacional, responsável pelo complexo minerário de Paraopeba, enquanto o outro era gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da empresa. O outro engenheiro convocado para a audiência teria, juntamente com técnicos da Tüv Süd, informado que as estruturas das barragens se encontravam em consonância com as normas de segurança necessárias.

Procurada pela reportagem, a Vale informou que a mineradora e seus empregados têm apresentado, desde o momento do rompimento da barragem, todos os documentos e informações solicitados e, como maior interessada na apuração dos fatos, continuará contribuindo com as investigações. "Todos os empregados e executivos convocados têm comparecido às sessões da CPI com a disposição de cooperar com os trabalhos, inclusive declinando do direito ao silêncio", afirmou.