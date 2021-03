Três homens foram presos preventivamente, na manhã desta quarta-feira (10), suspeitos de cometerem estupros contra uma menina de 11 anos, em Itabira, na região Central do Estado. A vítima engravidou, mas recebeu autorização judicial e realizou aborto em junho de 2020.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, quatro homens, de 18, 28, 30 e 32 anos, teriam mantido relações sexuais com a pré-adolescente por diversas vezes ao longo do ano passado, mesmo sabendo da idade da vítima. Um dos investigados, de 32 anos, morreu neste ano, por motivo não informado pela corporação.

Os suspeitos foram indiciados em inquérito policial, no mês de novembro de 2020, pelo crime de estupro de vulnerável. Nesta quarta, a Delegacia Regional em Itabira cumpriu os mandados de prisão contra os três envolvidos. O trio foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Ainda conforme a polícia, após constatada a gravidez da vítima, em razão dos abusos aos quais foi submetida, a pré-adolescente recebeu autorização judicial para realizar o aborto, procedimento que já foi realizado em um hospital de Belo Horizonte.

Leia mais:

Estudos mostram eficácia da CoronaVac contra três variantes do vírus

CPI vai investigar secretário de Saúde e servidores por suspeita de 'furar fila' da vacinação

PF deflagra operação contra crimes ambientais na divisa entre AC e AM