Atos em homenagens a vítimas e mais uma operação de buscas por corpos fazem parte desta quinta-feira (25), data em que se completam três meses do rompimento das barragens da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH. Balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado nessa quarta, mostra que são 233 mortos e ainda 37 desaparecidos.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a Frente Brasil Popular e os atingidos pela tragédia programaram atividades de lembrança e atos para cobrar reparações à mineradora. Veja agenda:

9h30 - Audiência pública: Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho;

Local: Espaço Casa Nova – Rod. Augusto Diniz Murta – km 40

12h28 - Ato Ecumênico em homenagem às vitimas

Local: Trevo / Monumento Brumadinho

14h00 - Reunião com Promotores de Justiça, Defensores Públicos e Procuradores da Rebública

Local: Quadra Municipal de Brumadinho - Rua Itaguá, 1000. Bairro Progresso

17h00 - Ato Cultural com artistas apoiadores

Local: Brumadinho

Buscas continuam

No 91º de buscas, o Corpo de Bombeiros ainda tenta encontrar corpos ou partes de corpos de 37 pessoas que desapareceram após o rompimento das barragens.

Para tanto, o efetivo conta com 136 militares, quatro cães, 24 frentes de trabalho, 101 máquinas pesadas e um RPA.

Segundo a corporação, rejeitos continuam a ser retirados por caminhões de 100 toneladas, fora da estrada, nesta quinta. Além disso, inicia-se a construção de estrada para acesso de retirada de rejeito na Frente 12.

Os militares darão continuidade à construção da estrada para retirada de rejeito do Chifre esquerdo do remanso 3. Em três frentes, as operações finalizarão apenas as 23 horas.

A reportagem entrou em contato com a Vale para um panorama das ações nesses três meses e aguarda resposta.