O prefeito Alexandre Kalil (PSD) tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira (21), em Belo Horizonte. O chefe do executivo belo-horizontino tomou imunizante desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca e tomará a segunda dose em 19 de julho.

Com 62 anos de idade, Kalil está na faixa de vacinação na capital mineira, que está imunizando pessoas com idade de 61 e 62 anos. O prefeito foi vacinado na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul.

O chefe do executivo parabenizou os profissionais de saúde e na saída, ao ser questionado por repórteres sobre a sensação de tomar a primeira dose do imunizante, Kalil foi crítico. “Estou tomando a primeira dose com três meses de atraso”, em referência aos atrasos no programa de imunização contra a Covid-19.

Prefeito Alexandre Kalil, de 62 anos, foi vacinado na Secretaria Municipal de Educação, no bairro Santo Antônio pic.twitter.com/LZ4bjyjpdw — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) April 21, 2021

