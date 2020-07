Um grave acidente deixou três mortos e três feridos em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Fiat Idea perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira.

O caso aconteceu na rua José Bispo Lisboa, na Vila Maria II. Com o impacto da queda, dois passageiros foram arremessados para fora do veículo. Um outro chegou a ser socorrido, mas morreu na Santa Casa do município. No automóvel estavam outras três pessoas, que foram socorridas para a unidade de saúde.

O motorista do carro contou aos militares que buscou cinco jovens em uma festa particular que ocorria na rua Aleomar Baleeiro. Quando seguia para o destino indicado pelos passageiros, passou por um trecho sem sinalização e mal iluminado. No local, perdeu o controle da direção do veículo ao entrar em uma curva, que capotou e, em seguida, despencou na ribanceira.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que descartou embriaguez. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de BH.