Três mulheres, de 39, 41 e 66 anos, ficaram feridas em um acidente com um carro na BR-458, em Caratinga, na região do Vale do Aço, na noite dessa segunda-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista de um Ford Ka teria perdido o controle da direção e capotou.

Quando os militares chegaram ao local, duas vítimas já se encontravam fora do veículo e uma outra ainda estava dentro do automóvel. Para que ela fosse retirada, os militares tiveram que retirar a porta traseira do veículo.

As três foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Márcio Cunha, na cidade. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

