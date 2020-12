Três pessoas ficaram feridas depois que uma árvore caiu, na esquina entre avenida Carandaí e rua Ceará, no bairro Funcionários, região Centro-Sul, nesta quinta-feira (10).

Ninguém ficou ferido com gravidade, mas as vítimas foram levadas para unidades de saúde, sendo que uma delas recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, próximo ao colégio Arnaldo, acontecia uma feira livre no momento em que a árvore caiu. O Corpo de Bombeiros trabalha para a poda e desobstrução da via.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que equipes já estão atuando no local onde houve a queda da árvore, recolhendo os galhos e providenciando a liberação da via.