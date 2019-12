Pelo menos três pessoas ficaram gravemente feridas após uma explosão em uma siderúrgica em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, na manhã desta sexta-feira (27). A empresa está localizada na BR-494.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Divinópolis. Uma das vítimas, ainda não identificada, teve 80% do corpo queimado e foi encaminhada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus e, em breve, será levada para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Um outro homem, também ainda não identificado, teve aproximadamente 90% do corpo queimado e foi encaminhado pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) para o hospital João XXlll. Uma terceira vítima, sem idade identificada, que apresentava queimadura nos olhos, foi encaminhada para a Sala Vermelha do São João de Deus por terceiros.