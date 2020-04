Três homens morreram após o barco em que estavam virar, na madrugada deste sábado (18), em Felixlândia, na região Central do Estado. As vítimas estavam pescando em uma região nas proximidades da represa de Três Marias. Uma quarta pessoa conseguiu sobreviver nadando até a margem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um rancho alugado para um fim de semana de descanso. Ao todo, 12 pessoas de Belo Horizonte faziam parte do grupo.

Por volta das 2h, quatro delas saíram para a pescaria. Em seguida, o barco virou.

Pescadores da região ajudaram nas buscas. Dois dos corpos foram encontrados às 5h. Acionados, ainda pela manhã os bombeiros conseguiram localizar o terceiro, que estava a quatro metros de profundidade.

As vítimas foram identificadas como José Carlos França Fróes, de 45 anos, Wanderson Júlio Procópio, de 41, e Douglas Rachid Faria, de 33 - este último era filho do quarto homem que estava no barco e conseguiu sobreviver.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curvelo.

Leia Mais:

Corpo de jovem desaparecido após lancha pegar fogo em rio é encontrado no Triângulo

Calor, férias e chuvas mais que dobraram afogamentos no Estado em janeiro deste ano

Homem morre afogado na Lagoa Azul, em Santa Luzia