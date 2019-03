Três pessoas foram baleadas durante a festa de Carnaval na noite deste domingo (4) na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a primeira ocorrência foi regitsrada entre as ruas Professor Moraes e Santa Rita Durão. Um rapaz de 18 anos estava acompanhado da mãe e de amigos quando teria se desentendido com um grupo que passava pelo local e passou a intimidar o jovem. A mãe contou aos policiais que tudo aconteceu muito rápido. Ela teria ouvido o som de disparos e em seguida viu o filho caído no chão, baleado e sangrando.

O jovem foi atingido no abdomen e levado consciente por uma viatura ao Pronto-Socorro do Hospital João XVIII. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Minutos depois, uma mulher, de 33 anos foi baleada na perna e um rapaz, de 19 anos, levou um tiro no pé. Eles foram atingidos, na altura da Praça Diogo de Vasconcelos. Agentes da Guarda Municipal socorrram as duas vítimas que foram atendidas no Pronto-Socorro do João XXIII e liberadas na manhã desta segunda.

A PM acredita que o autor dos disparos seja o mesmo, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado.