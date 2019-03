Três pessoas foram baleadas em eventos de Carnaval, na noite desse domingo (3), na região da Savassi.

O primeiro caso aconteceu na rua Professor Moraes, esquina com a rua Santa Rita Durão, por volta das 20h. Um jovem de 18 anos foi atingido com um tiro no abdômen. De acordo com a mãe da vítima, que estava no local do crime, os dois estavam no bloco de Carnaval, quando se iniciou uma briga. Em seguida, alguns indivíduos teriam intimidado o jovem e os ânimos se exaltaram. De acordo com a mulher, houve um barulho, e quando ela viu, o filho estava sangrando.

A outra ocorrência aconteceu por volta do mesmo horário, na Praça da Savassi, onde uma mulher de 33 anos foi atingida por um disparo no perna. Um outro jovem, de 19 anos, também foi atingido com um tiro no pé e encaminhado para o HPS.

A portaria do hospital confirmou a entrada dos três feridos, mas não soube dar detalhes sobre o estado de sáude. Já a Polícia Militar informou que o quadro de sáude das vítimas é estável. As duas ocorrências estão em andamento e ainda não se sabe nada a respeito dos suspeitos e se há relação entre os crimes.



(*Com Daniele Franco)