Três suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar após um assalto ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), na avenida Amazonas, no Centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um quarto envolvido no crime conseguiu fugir.

Ainda de acordo com os militares, os criminosos foram surpreendidos e houve uma intensa troca de tiros após serem abordados na rua Antônio Augusto Rezende, que fica atrás do estabelecimento comercial assaltado.

Veja imagens da ação:

"Estávamos fazendo o patrulhamento na região e recebemos a informação de que havia três bandidos armados em Uno prata rondando a área central da cidade. Nós então montamos uma operação e, em determinado momento uma das nossas viaturas se deparou com os suspeitos. Fizemos a abordagem policial e esses indivíduos confrontaram e foram alvejados", contou o tenente Leonardo Lemos, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado de Contagem.

Os três homens foram levados para o hospital Regional de Betim, mas não resistiram aos ferimentos. Até o momento, apenas um dos assaltantes foi identificado. Ele tem 26 anos e 21 passagens pela polícia por tráfico e roubo.

Ainda conforme o tenente, os funcionários da loja contaram que os suspeitos entraram na loja, renderam e ameaçaram os empregados com armas.

Em seguida, eles fugiram levando 17 aparelhos celulares, que posteriormente foram encontrados dentro do veículo, além de uma pistola, e dois revólveres calibre 32 e 38.

O Fiat usado no assalto foi roubado no dia 17 de setembro no bairro Santa Branca.

A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão de Betim.

