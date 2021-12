Três vítimas do acidente envolvendo um ônibus na BR-381, em João Monlevade, passaram por cirurgia e permanecem internadas em um hospital do município, na região Central de Minas. Elas fazem parte do grupo de 42 pessoas que ficaram feridas após a queda do veículo em uma ribanceira na madrugada desta quarta-feira (29), que deixou ainda, dois mortos.

Segundo o Hospital Margarida, de João Monlevade, eles atenderam todos os feridos. O hospital não informou nomes, idades, sexo ou estado de saúde das três pessoas que seguem internadas na unidade.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil informaram que outras três vítimas haviam sido encaminhadas pelo Samu para o Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira. No entanto, a instituição disse não ter conhecimento do envolvimento das vítimas com o acidente.

Perícia

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), uma equipe da perícia criminal foi encaminhada ao local para realizar os primeiros levantamentos do acidente. Segundo a PC, dois corpos, sendo de um homem, de 50 anos, e de uma mulher, de 64 anos, foram encaminhados ao Posto Médico Legal de João Monlevade e submetidos ao exame de necropsia, que apontou como causa da morte traumatismo craniano.

Os corpos já foram liberados e aguardam remoção pelos familiares. A polícia informou ainda que os trabalhos técnico-científicos estão em andamento.

Buser

Em nota, a Buser, que fez a intermediação da viagem, disse que empresa não tem frota própria, nem motoristas contratados. Na publicação, a empresa lamentou o acidente ocorrido e disse que está prestando todo o apoio aos envolvidos, além dos esclarecimentos necessários às autoridades policiais. O ônibus viajava de Belo Horizonte com destino a Guarapari (ES).

A plataforma esclareceu que as causas oficiais do acidente estão sendo apuradas em perícia por órgãos competentes e se solidariza com familiares e amigos das vítimas.



