Um homem de 32 anos foi assassinado dentro de um ônibus que transportava trabalhadores de uma usina na noite de segunda-feira (2), em Conceição dos Alagoas, no Triângulo Mineiro. O suspeito de atirar contra a vítima teria colocado um uniforme da empresa para conseguir entrar no coletivo e efetuar os disparos. Ele foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no momento em que o coletivo se encontrava no cruzamento das ruas Laudino Joaquim da Silva com Maria Antônia de Souza. O suspeito estaria esperando pelo veículo em um ponto e, quando teve oportunidade, se aproximou e disparou contra o rosto e o tórax da vítima, que aguardava transporte para a fábrica.

Ao levantar informações sobre o autor junto às testemunhas, a Polícia Militar foi até a casa de um suspeito de 32 anos. Após a permissão da esposa dele para que os policiais entrassem na residência, foram localizadas duas blusas verdes de uniforme da usina. O homem foi preso em flagrante.

A reportagem procurou pela usina e aguarda posicionamento.

