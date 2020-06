Um homem de 29 anos morreu neste sábado (13), após ser encontrado desacordado dentro da usina da Gerdau, em Ouro Branco, na região Central de Minas.

Em nota, a empesa informou que o colaborador foi socorrido imediatamente pela equipe interna dos bombeiros e encaminhado para o Hospital Fundação Ouro Branco (FOB), onde foi atendido, mas não resistiu e veio a óbito.

No comunicado a Gerdau também lamenta a morte do trabalhador. "A Gerdau está prestando toda a assistência à família e em conjunto com as autoridades competentes, na investigação que apurará as causas do ocorrido".