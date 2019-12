Um homem morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava na reforma de um anexo de um shopping em Contagem, na Grande BH, na madrugada do último domingo (8). Ele foi reanimado e recebeu adrenalina, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, outros dois trabalhadores que estavam com a vítima contaram que o homem, de 37 anos, recebeu o choque elétrico ao conectar uma lâmpada à fiação de 220 volts. Com a descarga, o homem gritou e caiu no chão com dois fios grudados no peito.

As testemunhas relataram à polícia que retiraram a fiação e levaram a vítima para outro ambiente. No entanto, o homem - que até então estava consciente - desmaiou e morreu. A equipe médica do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local. Foram feitos procedimentos de reanimação, incluindo o uso de adrenalina, mas não houve sucesso.

A perícia esteve no local e, segundo a PM, constatou uma queimadura no tórax da vítima. O caso foi encerrado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.

Trabalhador terceirizado

A vítima trabalhava para a MDP Gesso e Drywall, no trabalho de instalação de um empreendimento no ItaúPower Shopping. Em nota, a empresa JBL Saúde, que contratou a MDP, afirmou que está prestando apoio à família e tomando todas as providências necessárias ao esclarecimento do ocorrido.

Já o Itaú Power afirmou que orienta seus lojistas e prestadores de serviços a tomarem todos os cuidados e cumprir a legislação e os protocolos de segurança antes de realizar qualquer obra em suas instalações, visando à preservação da segurança das pessoas.

Além disso, o mall afirmou que mantém uma brigada de emergência a postos 24 horas/dia para prestar assistência a todas as pessoas que atuam e circulam pelo espaço.

Ambas as empresas afirmaram que lamentam o ocorrido.

Leia as notas na íntegra:

POSICIONAMENTO JBL SAÚDE

A JBL Saúde lamenta profundamente o acidente fatal envolvendo Francisco Borges de Freitas, funcionário da empresa MDP Gesso e Drywall, contratada para executar obras para instalação do nosso empreendimento no ItaúPower Shopping.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, dia 8, enquanto o funcionário executava suas atividades. Francisco foi prontamente atendido pela brigada de emergência do shopping e pelo Samu, mas infelizmente não resistiu.

Juntamente com a MDP Gesso e Drywall, estamos prestando apoio à família e tomando todas as providências necessárias ao esclarecimento do ocorrido.

POSICIONAMENTO DO ITAUPOWER SHOPPING

O ItaúPower Shopping lamenta o acidente e morte de Francisco Borges de Freitas, funcionário da empresa Mana Gesso, em atendimento a empreendimento a ser instalado no shopping. A brigada de emergência do shopping prestou socorro imediato à vítima e acionou o Samu, que chegou prontamente ao local.

O ItaúPower Shopping orienta seus lojistas e prestadores de serviços a tomarem todos os cuidados e cumprir a legislação e os protocolos de segurança antes de realizar qualquer obra em suas instalações, visando à preservação da segurança das pessoas. Além disso, mantém uma brigada de emergência a postos 24 horas/dia para prestar assistência a todas as pessoas que atuam e circulam pelo mall.