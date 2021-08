A greve sanitária dos professores da rede estadual de Minas Gerais, deflagrada no último dia 2 de agosto, foi encerrada nessa terça-feira (17) após uma audiência de conciliação. Com isso, os trabalhadores retornam às atividades presenciais a partir desta quinta (19).

O fim da paralisação ocorre quatro dias após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinar a suspensão da greve, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Na tarde dessa terça, durante assembleia, os servidores concordaram com o encerramento.

Conforme informou o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), ficou acordado que o período de 2 a 18 de agosto não será caracterizado como falta comum, mas sim como falta greve. A reposição das aulas deverá ser feita em até 90 dias, de forma presencial.

“Nós vamos denunciar todas as contaminações. O que acontecer com a vida dos profissionais, dos estudantes e das comunidades escolares por conta da contaminação nas escolas será de inteira responsabilidade do governo do Estado. Já temos situações de contaminações em várias regiões de Minas”, explicou a coordenadora-geral do sindicato, Denise Romano.

Em nota, o sindicato também informou que cobrou do governo a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os profissionais da educação.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação e aguarda um posicionamento.

Leia mais:

Maioria dos universitários prefere ensino presencial somado a EaD, diz associação do setor

Estudantes do ensino médio podem participar de cursos técnicos gratuitos

Olimpíada de Língua Portuguesa encerra prazo para receber relatos