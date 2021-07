Trabalhadores da indústria começam a ser imunizados contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (9) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Inicialmente, receberão a primeira dose os funcionários da Refinaria Gabriel Passos (Regap). A expectativa é que 2 mil doses sejam aplicadas até a próxima terça-feira (13).

Conforme informou a prefeitura do município, a ampliação da campanha ocorre após a chegada de um novo lote de vacinas. Na próxima semana, o Executivo disponibilizará um calendário com datas para imunização os demais funcionários de empresas instaladas na cidade.

Ao todo, Betim espera vacinar cerca de 50 mil pessoas que compõe o setor. “O município iniciará este importante passo para a imunização do setor produtivo de nossa cidade, que está previsto no Plano Nacional de Imunização. Serão montados postos de vacinação que atenderão estes trabalhadores e haverá cooperação dos departamentos de saúde das empresas de maior porte. O ritmo da imunização obedecerá o recebimento de doses encaminhadas pelo Governo de Minas Gerais para esse público específico. É importante verificar se a empresa se enquadra nos critérios estabelecidos no Plano Federal”, afirmou o secretário Municipal de Saúde, Augusto Viana.



No ato da vacina, os trabalhadores precisam apresentar documentos comprobatórios como carteira de trabalho, crachá funcional ou contracheque com documento de identidade, além da declaração da empresa com indicação de CNAE e sua descrição.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que os trabalhadores industriais residentes em Betim cuja idade esteja contemplada pelo cronograma de vacinação podem ir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para imunização.



Cronograma de vacinação para a população em geral

quinta-feira (8), 44 anos;

sexta-feira (9), 43 anos.

Trabalhadores registrados dos seguintes setores industriais serão contemplados:

produção, transformação e extração florestal, de petróleo, gás e minerais;

fabricação de alimentos, bebidas, calçados e acessórios, derivados do petróleo e biocombustível, fumo, máquinas e equipamentos, móveis, papel e celulose, produtos de metal, de minerais não metálicos e metalurgia, produtos químicos, farmoquímicos, e farmacêuticos, roupas e tecidos;

produção e manutenção de veículos e outros equipamentos de transporte, bem como atividades auxiliares dos transportes;

coleta, produção e tratamento de energia, gás, água, esgoto, resíduos;

atividades de correio e entregas, de telecomunicações, de impressão, gravação e reprodução;

construção civil;

atividades de educação, saúde e segurança dos trabalhadores da indústria.

