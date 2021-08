Trabalhadores do transporte aéreo de 18 a 59 anos, moradores de Belo Horizonte, serão imunizados com a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira (25).

Os profissionais devem levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a sete dias. Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação.

Segundo a prefeitura, o horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras. No drive-thru, das 8h às 16h30.

A lista completa dos pontos de vacinação pode ser consultada no site da PBH.

