Treze trabalhadores foram resgatados de condições análogas à de trabalho escravo em duas carvoarias do município de Ibiá, região do Alto Paraíba. Eles dormiam em um barracão de lona e madeira coberto com telha de amianto, sem higiene e privacidade, além de tomar banho frio por problemas nas instalações elétricas.

Os auditores-fiscais do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia estiveram nas carvoarias entre os dias 11 e 18 de novembro, acompanhados de agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Entre as várias irregularidades encontradas, também estava a venda de produtos com preços abusivos aos trabalhadores. Os valores eram anotados em uma caderneta para que depois os valores fossem descontados dos salários.

Dos 13 trabalhadores, apenas um deles tinha carteira de trabalho assinada. No local de trabalho não havia acesso a instalações sanitárias, água potável e local adequado para as refeições. Para as necessidades fisiológicas, os trabalhadores deviam usar as áreas de mata das proximidades.

Após o resgate, os trabalhadores foram encaminhados às suas cidades de origem. Eles também receberam todas as verbas rescisórias, que somam aproximadamente R$ 70 mil, e tiveram as guias de seguro-desemprego especial para resgatado emitidas.

