A Prefeitura de Belo Horizonte garante que o trabalho de recuperação das áreas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias não será reduzido durante o fim de semana. Desde quinta-feira (23), o primeiro de uma sequência de dias chuvosos, 2.500 funcionários trabalham em diferentes frentes de limpeza, recuperação de vias e assistência a desabrigados e desalojados. São utilizadas 226 máquinas.

De acordo com a administração municipal, mais de 80 vias foram desobstruídas e liberadas desde quinta-feira. A mais problemática delas é a avenida Teresa Cristina, na região Oeste, onde uma cratera se abriu na última terça-feira (28), próximo ao viaduto da avenida Silva Lobo. Esse trecho deve ser liberado ainda nesta sexta-feira (31), mas para os demais (na região próxima ao bairro Betânia) ainda não há previsão de encerramento das obras de recuperação.

Já a liberação de trânsito na praça Marília de Dirceu, no Lourdes, destruída após temporal de terça-feira (28), depende do encerramento de uma obra da Copasa no trecho entre avenida do Contorno e rua Felipe dos Santos. A companhia de saneamento ainda não deu um prazo para o término da obra. A partir da rua Felipe dos Santos, no sentido Centro, os carros já podem trafegar.

