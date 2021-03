Com mais de 20 anos de história em Belo Horizonte, o restaurante Celeiro de Minas, tradicional estabelecimento localizado na região do Barreiro, anunciou, nessa terça-feira (9), que encerrará as atividades em função da instabilidade causada durante a pandemia da Covid-19.

O fechamento foi comunicado pelas redes sociais. “A gastronomia fora do lar vem sofrendo, desde o início da pandemia, com instabilidades comerciais, que não mais asseguram a permanência daqueles que assumem responsabilidades em sua grandeza, se tornando insustentável com o abre e fecha de segmentos “não essenciais””, diz a publicação.

Pela postagem, os responsáveis pelo restaurante dizem que esperam poder reabrir no futuro e informaram que vão funcionar como delivery até o próximo domingo (14).

“Muito obrigada a todos vocês, clientes amigos, que estiveram do nosso lado durante todos esses anos! Obrigado Barreiro, região que nos acolheu e fez história junto a nós! É o fim de um ciclo, no qual temos a certeza de que cumprimos nossa missão! E que seja um até breve, um intervalo de trabalho, para que possamos nos reorganizar e retornarmos com adequações comerciais, de um TEMPO que nos desafia a transformações”, conclui.

Desde o último sábado (6), bares e restaurantes da capital mineira podem funcionar apenas em esquema de delivery. Por tempo indeterminado, só atividades consideradas essenciais podem abrir as portas em BH.

