Um homem de 42 anos foi preso por tráfico de drogas em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Civil, a abordagem aconteceu na tarde de sábado (21), em um terreno baldio já conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, no bairro São João. O suspeito havia deixado a cadeia há um mês e possui diversas passagens pelo mesmo crime.



Conforme a corporação, com o traficante foram encontrados R$ 157 em dinheiro e embalagens para armazenamento de cocaína. No flagrante, ele estava comercializando o material, no entanto o comprador conseguiu fugir. Apesar de não terem sido apreendidas porções de droga, a ação é considerada criminosa pelo delegado responsável pelo caso.

O homem confessou que conseguiu os produtos com outro traficante conhecido como Coxinha. Antes da prisão, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.



Ponto do crime

Conforme a Polícia Civil, o terreno baldio é o mesmo utilizado no esquema de corrupção desarticulado durante a Operação Audacium, em 2018. Na ocasião, mais de 20 pessoas foram presas e R$ 8 milhões negociados em processo de lavagem de dinheiro recuperados.