Tragédia em Brumadinho completa três meses nesta quinta com 233 mortos identificados
A um dia da tragédia com a barragem em Brumadinho completar três meses, chega a 233 o número e mortos já identificados pelo Instituto Médico-Legal (IML), segundo informações divulgadas pela Polícia Civil (PC).
Apesar disso, os trabalhos do Corpo de Bombeiros seguem sem previsão de fim, já que outras 37 vítimas do rompimento da barragem da Vale seguem desaparecidas. Nesta quarta-feira (24), a corporação completa 90 dias de trabalhos ininterruptos na região atingida pela lama de rejeitos de minério.
Ao todo, 150 bombeiros e quatro cães farejadores participam das buscas, que foram divididas em 24 frentes de trabalho. Além disso, outras 97 máquinas pesadas são usadas pelos militares nos trabalhos.
Confira a lista completa com todos os mortos já identificados:
1. ADAIL DOS SANTOS JUNIOR
2. ADAIR CUSTODIO RODRIGUES
3. ADEMARIO BISPO
4. ADILSON SATURNINO DE SOUZA
5. ADNILSON SILVA NASCIMENTO
6. ADRIANO AGUIAR LAMOUNIER
7. ADRIANO CALDEIRA DO AMARAL
8. ADRIANO GONÇALVES DOS ANJOS
9. ADRIANO JUNIO BRAGA
10. ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
11. ADRIANO WAGNER DA CRUZ DE OLIVEIRA
12. ALAÉRCIO LUCIO FERREIRA
13. ALANO REIS TEIXEIRA
14. ALEX MARIO MORAES BISPO
15. ALEX RAFAEL PIEDADE
16. ALEXIS ADRIANO DA SILVA
17. ALEXIS CESAR JESUS COSTA
18. ALISSON MARTINS DE SOUZA
19. ALISSON PESSOA DAMASCENO
20. AMANDA DE ARAUJO SILVA
21. AMARINA DE LOURDES FERREIRA
22. AMAURI GERALDO DA CRUZ
23. ANAILDE SOUZA PEREIRA
24. ANDERSON LUIZ DA SILVA
25. ANDRE LUIZ ALMEIDA SANTOS
26. ANDREA FERREIRA LIMA
27. ANGELICA APARECIDA AVILA
28. ANGELO GABRIEL DA SILVA LEMOS
29. ANIZIO COELHO DOS SANTOS
30. ANTONIO FERNANDES RIBAS
31. ARMANDO DA SILVA ROGGI GRISSI
32. BRUNA LELIS DE CAMPOS
33. BRUNO EDUARDO GOMES
34. CAMILA APARECIDA DA FONSECA SILVA
35. CAMILA SANTOS DE FARIA
36. CAMILA TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
37. CAMILO DE LELIS DO AMARAL
38. CARLA BORGES PEREIRA
39. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA
40. CARLOS EDUARDO DE SOUZA
41. CARLOS EDUARDO FARIA
42. CARLOS ROBERTO DA SILVA
43. CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA
44. CARLOS ROBERTO DEUSDEDIT
45. CASSIA REGINA SANTOS SOUZA
46. CASSIO CRUZ SILVA PEREIRA
47. CLAUDIO JOSE DIAS REZENDE
48. CLAUDIO LEANDRO RODRIGUES MARTINS
49. CLAUDIO MARCIO DOS SANTOS
50. CLAUDIO PEREIRA SILVA
51. CLEIDSON APARECIDO MOREIRA
52. CLEITON LUIZ MOREIRA SILVA
53. CLEOSANE COELHO MASCARENHAS
54. CRISTIANO BRAZ DIAS
55. CRISTIANO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
56. CRISTINA PAULA DA CRUZ ARAUJO
57. DAIANA CAROLINE SILVA SANTOS
58. DANIEL GUIMARÃES ALMEIDA ABDALLA
59. DANIEL MUNIZ VELOSO
60. DAVID MARLON GOMES SANTANA
61. DAVYSON CHRISTHIAN NEVES
62. DENILSON RODRIGUES
63. DENNIS AUGUSTO DA SILVA
64. DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA
65. DIOMAR CUSTÓDIA DOS SANTOS SILVA
66. DIRCE DIAS BARBOSA
67. DJENER PAULO LAS-CASAS MELO
68. DUANE MOREIRA DE SOUZA
69. EDENI DO NASCIMENTO
70. EDGAR CARVALHO SANTOS
71. EDIMAR DA CONCEIÇAO DE MELO SALES
72. EDIONIO JOSE DOS REIS
73. EDIRLEY ANTONIO CAMPOS
74. EDNILSON DOS SANTOS CRUZ
75. EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
76. EDYMAYRA SAMARA RODRIGUES COELHO
77. EGILSON PEREIRA DE ALMEIDA
78. ELIANDRO BATISTA DE PASSOS
79. ELIANE DE OLIVEIRA MELO
80. ELIANE NUNES PASSOS
81. ELIVELTOM MENDES SANTOS
82. ELIZEU CARANJO DE FREITAS
83. ERIDIO DIAS
84. EUDES JOSE DE SOUZA CARDOSO
85. EVA MARIA DE MATOS
86. EVERTON GUILHERME FERREIRA GOMES
87. EVERTON LOPES FERREIRA
88. FABRICIO HENRIQUES DA SILVA
89. FABRICIO LUCIO FARIA
90. FAULLER DOUGLAS DA SILVA MIRANDA
91. FELIPE JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
92. FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO
93. FERNANDA CRISTHIANE DA SILVA
94. FERNANDA DAMIAN DE ALMEIDA
95. FLAVIANO FIALHO
96. FRANCIS ERICK SOARES SILVA
97. FRANCIS MARQUES DA SILVA
98. GEORGE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
99. GILMAR JOSE DA SILVA
100. GIOVANI PAULO DA COSTA
101. GISELE MOREIRA DA CUNHA
102. GISLENE CONCEIÇÃO AMARAL
103. GLAYSON LEANDRO DA SILVA
104. GUSTAVO ANDRIE XAVIER
105. GUSTAVO SOUSA JUNIOR
106. HEITOR PRATES MAXIMO DA CUNHA
107. HELBERT VILHENA SANTOS
108. HERMINIO RIBEIRO LIMA FILHO
109. HERNANE JUNIOR MORAIS ELIAS
110. HUGO MAXS BARBOSA
111. ICARO DOUGLAS ALVES
112. IZABELA BARROSO CAMARA PINTO
113. JANICE HELENA DO NASCIMENTO
114. JHOBERT DONADONNE GONÇALVES MENDES
115. JOAO PAULO DE ALMEIDA BORGES
116. JOAO PAULO PIZZANI VALADARES MATTAR
117. JOICIANE DE FATIMA DOS SANTOS
118. JONATAS LIMA NASCIMENTO
119. JONIS ANDRÉ NUNES
120. JORGE LUIZ FERREIRA
121. JOSE CARLOS DOMENEGUETE
122. JOSIANE DE SOUZA SANTOS
123. JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA
124. JULIANA ESTEVES DA CRUZ AGUIAR
125. JULIANA PARREIRAS LOPES
126. JULIO CESAR TEIXEIRA SANTIAGO
127. JUSSARA FERREIRA DOS PASSOS SILVA
128. KATIA APARECIDA DA SILVA
129. KATIA GISELE MENDES
130. LAYS GABRIELLE DE SOUZA SOARES
131. LEANDRO ANTONIO SILVA
132. LEANDRO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
133. LENILDA CAVALCANTE ANDRADE
134. LENILDA MARTINS CARDOSO DINIZ
135. LEONARDO ALVES DINIZ
136. LEONARDO DA SILVA GODOY
137. LEONARDO PIRES DE SOUZA
138. LETÍCIA MARA ANIZIO DE ALMEIDA
139. LETICIA ROSA FERREIRA ARRUDAS
140. LEVI GONÇALVES DA SILVA
141. LOURIVAL DIAS DA ROCHA
142. LUCIANA FERREIRA ALVES
143. LUCIO RODRIGUES MENDANHA
144. LUIS PAULO CAETANO
145. LUIZ CORDEIRO PEREIRA
146. LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
147. LUIZ TALIBERTI RIBEIRO DA SILVA
148. MARCELLE PORTO CANGUSSU
149. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
150. MARCIANO DE ARAUJO SEVERINO
151. MARCIEL DE OLIVEIRA ARANTES
152. MARCILEIA DA SILVA PRADO
153. MARCIO COELHO BARBOSA MASCARENHAS
154. MARCIO DE FREITAS GRILO
155. MARCIO FLAVIO DA SILVA
156. MARCIO FLAVIO DA SILVEIRA FILHO
157. MARCIO PAULO BARBOSA PENA MASCARENHAS
158. MARCO AURELIO SANTOS BARCELOS
159. MARCUS TADEU VENTURA DO CARMO
160. MARLON RODRIGUES GONÇALVES
161. MARTINHO RIBAS
162. MAURICIO LAURO DE LEMOS
163. MILTON XISTO DE JESUS
164. MIRAMAR ANTONIO SOBRINHO
165. MOISES MOREIRA DE SALES
166. NATALIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
167. NINRODE DE BRITO NASCIMENTO
168. NOE SANCAO RODRIGUES
169. OLAVO HENRIQUE COELHO
170. PAMELA PRATES DA CUNHA
171. PAULO GEOVANE DOS SANTOS
172. PAULO NATANAEL DE OLIVEIRA
173. PEDRO BERNARDINO DE SENA
174. PETERSON FIRMINO NUNES RIBEIRO
175. PRISCILA ELEN SILVA
176. RAFAEL MATEUS DE OLIVEIRA
177. RAMON JUNIOR PINTO
178. RANGEL DO CARMO JANUÁRIO
179. REGINALDO DA SILVA
180. REINALDO FERNANDES GUIMARÃES
181. REINALDO GONÇALVES
182. REINALDO SIMAO DE OLIVEIRA
183. RENATO RODRIGUES DA SILVA
184. RENATO RODRIGUES MAIA
185. RENATO VIEIRA CALDEIRA
186. RENILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
187. RICARDO EDUARDO DA SILVA
188. RICARDO HENRIQUE VEPPO LARA
189. ROBSON MAXIMO GONÇALVES
190. RODNEY SANDER PAULINO OLIVEIRA
191. RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
192. RODRIGO MONTEIRO COSTA
193. ROLISTON TEDS PEREIRA
194. RONNIE VON OLAIR DA COSTA
195. ROSARIA DIAS DA CUNHA
196. ROSELIA ALVES RODRIGUES SILVA
197. ROSIANE SALES SOUZA FERREIRA
198. ROSILENE OZORIO PIZZANI MATTAR
199. RUBERLAN ANTONIO SOBRINHO
200. SAMARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
201. SAMUEL DA SILVA BARBOSA
202. SANDRO ANDRADE GONÇALVES
203. SEBASTIÃO DIVINO SANTANA
204. SERGIO CARLOS RODRIGUES
205. SIRLEI DE BRITO RIBEIRO
206. SUELI DE FÁTIMA MARCOS
207. THIAGO LEANDRO VALENTIM
208. THIAGO MATEUS COSTA
209. TIAGO AUGUSTO FAVARINI
210. TIAGO BARBOSA DA SILVA
211. TIAGO COUTINHO DO CARMO
212. VALDECI DE SOUSA MEDEIROS
213. VINICIUS HENRIQUE LEITE FERREIRA
214. WAGNER VALMIR MIRANDA
215. WALACI JUNHIOR CANDIDO DA SILVA
216. WALISSON EDUARDO PAIXÃO
217. WANDERSON CARLOS PEREIRA
218. WANDERSON DE OLIVEIRA VALERIANO
219. WANDERSON PAULO DA SILVA
220. WANDERSON SOARES MOTA
221. WARLEY GOMES MARQUES
222. WARLEY LOPES MOREIRA
223. WEBERTH FERREIRA SABINO
224. WELLINGTON ALVARENGA BENIGNO
225. WELLINGTON CAMPOS RODRIGUES
226. WENDERSON FERREIRA PASSOS
227. WESLEI ANTONIO BELO
228. WESLEY ANTONIO DAS CHAGAS
229. WESLEY EDUARDO DE ASSIS
230. WILLIAN JORGE FELIZARDO ALVES
231. WILSON JOSE DA SILVA
232. WIRYSLAN VINICIUS ANDRADE DE SOUZA
233. ZILBER LAGE DE OLIVEIRA
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