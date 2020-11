Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente no distrito de Curral Novo, zona rural de Antônio Carlos, na região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (9). Pai, mãe e dois filhos - uma criança de 10 anos e um bebê de três meses - perderam a vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam no veículo, com placa de Barbacena. Populares relataram aos bombeiros que a família havia realizado o batismo da filha nesse domingo (8) e que três amigos precisaram de carona para voltar para casa.

Ainda de acordo com os socorristas, o motorista, de 29 anos, perdeu o controle da direção ao passar por uma ponte sem proteção lateral e caiu no córrego Bandeirinhas. Apesar do local ser raso, com cerca de um metro de profundidade, o carro represou a água e, por possuir duas portas, dificultou a saída das vítimas.

Três pessoas, ainda não identificadas, foram socorridas por populares e encaminhadas ao hospital Santa Maria, em Antônio Carlos. O bebê foi levado pela correnteza e encontrado a cerca de 200 metros do local da queda, preso entre galhos.

Quando os bombeiros chegaram, os quatro corpos já estavam fora do veículo. Uma retroescavadeira auxiliou na retirada do automóvel do córrego. A perícia foi deslocada para avaliar as causas do acidente.