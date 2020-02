Repleto de opções de blocos e ritmos em todos os cantos da cidade, o quarto dia do Carnaval de BH tem espaço até para os tiõzoes. A vibe do bloco Tiozões do Pagode, que se apresenta em seu quinto ano nesta terça-feira (25), é justamente oferecer um dia mais “tranquilo” de folia para quem já se esbaldou espremido pelas multidões da cidade.

O bloco, neste caso, fica parado em uma esquina da rua Mato Grosso, no Barro Preto, enquanto os músicos desembolam um pagodinho de qualidade para folião nenhum botar defeito.

Churrasco e a calmaria de ficar parado no mesmo quarteirão são diferenciais do Tiozões do Pagode

“A ideia é juntar todos os tiozões que existem em BH para ficar numa boa no finalzinho do Carnaval. A gente nem costuma divulgar muito que é para todos ficarem confortáveis, tem muita criança, muita família, gente mais velha. E nunca tivemos nenhum registro de confusão”, conta uma das organizadoras do bloco, Maria Clara Diniz.

Como em nenhum pagode que se preze pode faltar um churrasquinho, o Tiozões também faz um churrasco coletivo ao lado da banda. Os próprios integrantes do bloco trazem as carnes, mas a churrasqueira é comunitária, qualquer folião que quiser pode chegar e assar sua comida.

Com público estimado em 500 pessoas, o espaço se torna ideal para trazer filhos, avós, tios, e a mãe, como foi o caso da foliã Luciana Silva, de 32 anos, que comparece ao bloco pela terceira vez este ano. “Eu gosto do clima aqui, é mais tranquilo, vazio, tem um churrasquinho coletivo. Ótimo pra vir com a minha mãe, ela adora”, conta.

A mãe, Efigênia Santos, de 71 anos, confirma: “Gosto demais de Carnaval, sempre que eu posso eu venho”.

