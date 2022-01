A estrada de acesso ao Santuário do Caraça, em Catas Altas, na região Central de Minas está interditada para veículos e pedestres desde essa sexta-feira (7). De acordo com a administração do local, o grande volume de chuvas que atingiu a região provocou transbordamento do rio Taboões.

Por medida de segurança, o Santuário impediu qualquer entrada ou saída do local. “O tráfego pela via será liberado imediatamente após o nível da água baixar e as boas condições de trânsito serem atestadas”, afirmou em nota.

Ressaltou ainda que “não existe nenhum tipo de risco à integridade física de hóspedes e funcionários e que todos os serviços estão mantidos normalmente”. Quem já está hospedado segue sendo assistido pela equipe, e hóspedes com reserva marcada estão sendo orientados a não irem até que novo comunicado seja emitido.

