As transformações pelas quais a área jurídica tem pensado com as mudanças tecnológicas e a pandemia de Covid-19 estão entre os temas da Semana de Direito das Faculdades Promove e Kennedy. O evento, que tem formato virtual e gratuito, ocorrerá de segunda (10) a sexta-feira (14).

"Nosso foco é deixar os alunos mais cientes dessas transformações, não só devido à pandemia, como também pelos avanços tecnológicos nos 'novos' direitos civis, constitucionais e penais", afirmou Cristiane de Helena Paula Lima Cabral, coordenadora-adjunta dos cursos de Direito das duas instituições de ensino.

Segundo a professora, as palestras são voltadas para alunos das faculdades e comunidade externa, que também poderá entender melhor as mudanças no sistema judiciário brasileiro.

A grade ainda contará com a participação de ex-estudantes das instituições, que irão trazer as experiências deles no mercado jurídico.

Programação

10/8

Horário: 8h

Tema: Formei-me e sou advogada(o)

Palestrante: Caroline Freitas Vidal e Juliana Rita Gonzaga Neves

Link: https://meet.google.com/gmu-fbvb-erx

Horário: 19h30

Tema: Relações Humanas em tempos de pandemia

Palestrante: Professora Luciana Moreira

Link: meet.google.com/neh-vyzk-pea

11/8

Horário: 8h

Tema: Novo Direito Penal

Palestrante: Professores Anderson Marques e Renata Rodrigues Pereira Aragão

Link: https://meet.google.com/hez-xthy-jpc

Horário: 9h

Tema: NPJ

Palestrante: Raquel Rabelo, Mariana Swerts, Soraya Bergamini e Renata Aragão

Link: http://meet.google.com/vkc-weit-kcr

Horário: 19h30

Tema: Formei-me e sou servidor público

Palestrante: Alex Dalton de Souza e Naiele Flores

Link: https://meet.google.com/mrc-rqza-rqt

12/8

Horário: 8h

Tema: Novo Direito Civil

Palestrante: Professores Patrícia Zebral, Pedro Augusto, Juliana Barros e Jordânia Cláudia

Link: meet.google.com/ywo-tcgb-hxk

Horário: 19h30

Tema: Reflexões sobre a separação dos poderes na atualidade

Palestrante: Professores Isabela Varela e Rodrigo Franco

Link: meet.google.com/api-negt-qjy

13/8

Horário: 8h

Tema: Relações Humanas em tempos de pandemia

Palestrante: Professores Rubens Hérmogenes, Raquel Rabelo e Marco Antônio

Link: https://meet.google.com/vys-jkoq-spk?authuser=1

Horário: 19h30

Tema: O Novo Direito Civil

Palestrante: Professores Filipe Martins e Silvia Portilho

Link: https://meet.google.com/fsy-ppwr-afh

14/8

Horário: 8h

Tema: Direito Constitucional 4.0

Palestrante: Professores Alex Cabral e Professor Ernane Salles

Link: https://meet.google.com/mrc-rqza-rqt

Horário: 19h30

Tema: O Novo Direito Civil

Palestrante: Professores Arthur Nadú e Jânio Donato

Link: https://meet.google.com/yec-jyia-sbw