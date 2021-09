O número médio de transmissão da Covid-19 por infectado em Belo Horizonte diminuiu nesta quarta-feira (22), passando de 1,08 nessa terça para 1,07, o que indica desaceleração da contaminação do novo coronavírus. A informação está no boletim epidemiológico da prefeitura. Apesar da queda, a taxa segue em nível de alerta amarelo.

Com índice em 1,07, a chamada taxa RT indica que cada 100 pessoas contaminadas têm potencial para transmitir a enfermidade para outras 107. Ou seja, ainda há a expansão da infecção. O ideal é que o indicador fique abaixo de 1.

O documento da Secretaria Municipal de Saúde de BH também mostrou que a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid caiu, passando de 46,8% nessa terça (21) para 45,0%. O índice, que aponta a quantidade de vagas em uso na rede pública e particular, está verde.

Gráfico divulgado pela PBH nesta quarta-feira

Já o mesmo indicador para a lotação das unidades de enfermaria apresentou aumento: estava em 28,8% e subiu para 30,6%, também para vagas públicas e privadas.

Desde o início da pandemia, 281.343 pessoas já testaram positivo para a doença causada pelo coronavírus; e 6.672 cidadãos falareceram em decorrência da Covid em BH. Nas últimas 24 horas, foram registradas duas novas mortes.

Vacinação

O boletim epidemiológico ainda trouxe os números da campanha de vacinação contra a Covid na capital. Até o momento, BH já recebeu 3.746.276 doses; tendo aplicado 1.942.634 primeiras doses; 1.151.100 segundas doses; 59.252 doses únicas; e 19.951 doses de reforço.

Com isso, a porcentagem de imunizados com a primeira dose está em 82,4% na cidade. Já o percentual de protegidos com a segunda dose ou com a dose única é de 49,8%. Nesta quinta (23), a prefeitura aplicará a segunda dose de CoronaVac para jovens de 19 anos. O boletim completo pode ser visto aqui.

Leia mais:

Tomei dose do lote interditado de CoronaVac. Há risco? Vou receber outra vacina? Veja o tira-dúvidas

Museu de Ciências Naturais da PUC é reaberto ao público após um ano e meio; saiba como visitar

BH aplica segunda dose da vacina contra Covid em moradores de 19 anos nesta quinta