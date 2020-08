A taxa de transmissão do novo coronavírus diminuiu em Minas Gerais e, atualmente, está em 0.93%. Isso significa que um infectado transmite a Covid-19 para menos de uma pessoa. O índice, revelado nesta sexta-feira (7) pelo secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Saúde, Marcelo Cabral, revela um indicativo de queda na curva da pandemia.

Apesar da boa notícia, o Estado reforça que é preciso manter as medidas sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Por isso, pediu cautela aos filhos nas celebrações do Dia dos Pais, data comemorada no próximo domingo (9). Os idosos, que representam 76% dos mortos por Covid em Minas, são as maiores preocupações.



"Sou pai. A gente quer estar próximo dos filhos, mas caso seja recomendável, a depender de uma situação de pai mais idoso, se possível for, tente pensar nessa aproximação levando em consideração o momento que estamos vivendo. Os cuidados são os que adotamos até agora", afirmou Cabral.

Durante entrevista coletiva, realizada nesta tarde, o secretário listou os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo vírus. "No Dia dos Pais, são as mesmas recomendações. É preciso manter toda a atenção ao distanciamento, uso de máscaras, higienização, aquilo tudo que a sociedade aprendeu - e ainda bem que aprendeu", afirmou.

Atualmente, Minas tem 147.323 casos confirmados do novo coronavírus e 3.381 óbitos. Sobre o aumento das mortes nesta semana, o secretário-adjunto da Saúde negou que Minas esteja no pior momento da pandemia. Segundo o gestor, é preciso analisar a data em que o óbito ocorreu, não o dia da confirmação. "O pico não chegou depois do previsto. Nossos dados são bem assertivos", garantiu.

Cabral reconheceu que há atrasos nas notificações de casos e mortes pela Covid, mas informou que o Estado está trabalhando para diminuir a demora. "Temos feito esforços e contato junto aos municípios para que a colocação de dados seja o mais rápido possível para trazer informações adequadas", destacou.

