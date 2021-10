O número médio de transmissão por infectado da Covid-19 apresentou queda em Belo Horizonte. Em boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5), o índice RT, como é chamado, passou de 1,04 para 1,03.

Isso significa que 100 pessoas contaminadas pelo vírus teriam potencial de transmissão para outras 103. Com isso, a capital se mantém no nível amarelo de alerta - quando o RT passa a ser menor que 1, o índice volta ao nível verde de alerta.

Outro indicador que também caiu no último boletim foi a taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento do vírus. A porcentagem que era de 43,9% passou para 42,4%, e se manteve no nível verde de alerta. Por outro lado, o ocupação nos leitos de enfermaria cresceu - de 32,9% para 33,3%. Mesmo assim, o indicador também segue no nível verde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 284.488 casos do novo coronavírus em BH. Desse número, 275.922 pacientes se recuperaram, e outros 6.776 morreram. Ainda seguem em acompanhamento 1.790 pessoas.

Vacinação

O boletim da pasta mostra que 3.917.700 doses do imunizante foram entregues à BH. No total, 1.990.542 pessoas receberam ao menos a primeira aplicação. Desses, 1.320.891 moradores da capital também receberam a segunda dose.

Uma dose de reforço ou terceira dose foi ministrada a 38.890 pessoas. Já a vacina da Janseen, administrada em dose única, foi aplicada em 59.267 pessoas.

Leia mais:

Vacina da Pfizer é eficaz contra formas graves da Covid por pelo menos seis meses, diz estudo

PBH flexibiliza regras sanitárias para comércio e serviços nesta quarta; confira mudanças