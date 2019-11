Motoristas que trafegam pela BR-040 devem redobrar a atenção a partir desta sexta-feira (29). Um moinho industrial, carga de aproximadamente 258 toneladas, vai ser transportado entre Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Barbacena, na região Central de Minas.

O trajeto é de 136 quilômetros e o deslocamento deve ser finalizado até domingo (1º), com previsão de lentidão no trecho. De acordo com a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, o conjunto transportador é composto por duas carretas. O moinho vai sair de Ipatinga, no Vale do Aço, com destino a Parauapebas, no Pará.

Na BR-040, o trecho percorrido será entre os kms 563, no trevo de acesso para Ouro Preto, em Nova Lima. De lá, segue para o km 699, em Barbacena. Os veículos vão seguir por 136 quilômetros. A operação terá início 5h e deve durar dois dias. De Barbacena as carretas vão seguir pela BR-265 em direção a São João del Rei, no Campo das Vertentes.

O transporte da carga excedente ainda vai chegar em outro trecho da BR-040. Em 7 de dezembro, o conjunto transportador vai chegar a Luizlândia do Oeste, km 224, da rodovia, no entroncamento com a BR-365. Segundo a Via 040, nesse ponto a carga segue por 389 quilômetros, com destino a Brasília, trecho a ser percorrido em aproximadamente 4 dias.

“Os motoristas devem se programar para realizar as viagens nesses dois trechos, já que o tráfego desse tipo de carga ocupa mais de uma faixa de rolamento, causando estreitamento de pista nos dois sentidos da pista. As carretas farão paradas programadas para que o tráfego seja liberado de tempos em tempos, minimizando os congestionamentos", diz o comunicado.

Ainda conforme a Via 040, os motoristas devem ficar atentos aos carros de escolta da empresa transportadora e às viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mantendo distância segura das carretas e da carga.