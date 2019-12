Apesar de os dados representarem mudanças positivas e significativas, alguns moradores do programa Vila Viva, em Belo Horizonte, lamentam a distância dos antigos vizinhos e reivindicam melhorias de infraestrutura. Novas linhas de ônibus e comércio estão entre as prioridades.

Alex cobra mais opções de transporte e comércio

A expansão dos coletivos está sendo articulada com a PBH, diz Alex Oliveira, de 23 anos. O rapper, conhecido como Black no meio artístico, conta que tem participado das tratativas oficiais, e tem usado esse gancho para se expressar, por meio da música, e representar os novos moradores do bairro Granja de Freitas, zona Leste da capital.

Atualmente, só a linha 9032 (Granja de Freitas) atende a população reassentada. “Sei de pessoas que preferem fazer compra no Centro, porque aqui estamos longe do comércio regional”, lamenta o artista, que vivia em uma vila à beira do ribeirão Arrudas, na mesma região, e hoje compartilha o prédio com antigos moradores de outros lugares, como o Taquaril.

A faxineira Eurides Antunes de Sá, de 41 anos, comenta que, do beco onde morava, só sente falta dos vizinhos. “Não são mais os mesmos. Teve um tempo que dava confusão, sabe? Mas, agora, estamos nos acostumando”, diz a mulher, que divide o apartamento com os filhos e o marido. “Pelo menos, aqui as coisas chegam na porta. É muito importante”.

Retorno

A Urbel disse que a entrega das unidades habitacionais levou em conta as famílias removidas devido às obras, e que o objetivo era preservar os vínculos.

É importante ressaltar, ainda, que em todos os casos de reassentamento no Taquaril, incluindo os que não são originários de lá, foram realizados trabalhos sociais de pré e pós-morar, por meio da equipe técnica da Urbel, com o intuito de proporcionar aos moradores o estabelecimento de vínculos comunitários”, informou, por nota.

Já a BHTrans afirmou que está prevista, ainda para 2019, a criação de uma linha que ligará o Granja de Freitas ao Taquaril pelo Alto Vera Cruz. “Foi aprovada em reuniões da Comissão Regional de Transporte e Trânsito”, informa nota da empresa.

Beneficiadas

Além das novas unidades habitacionais, milhares de casas foram beneficiadas pelo programa. Obras como drenagem e contenção de encostas foram feitas em mais no entorno de 45 mil residências. Porém, o Vila Viva em Belo Horizonte não tem, até então, indicativo de expansão.

Aglomerado da Serra fica na região Centro-Sul de Belo Horizonte Aglomerado da Serra fica na região Centro-Sul de Belo Horizonte

Diretor-presidente da Urbel, Claudius Vinicius Leite afirma que outras intervenções ainda serão entregues, como novos apartamentos no Santa Lúcia e no São Tomás, mas que a verba para esses empreendimentos foi garantida por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de governos federais anteriores.

De acordo com ele, apesar de não ter recebido um sinal positivo para a continuação do programa em BH, o município tem procurando andar com as próprias pernas, buscando apoios isolados com empresas e bancos mundo afora para propor parcerias e solicitar empréstimos.

